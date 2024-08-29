Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 704 lira 22 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 14 milyon 208 bin 920 lira oldu.

29.08.2024 15:50
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 704 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 208 bin 920 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 877 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 704 lira 22 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 214 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 289 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 119 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 654 bin 716 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 117 bin 979 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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