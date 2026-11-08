Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 liraya ulaştı - Son Dakika
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Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 liraya ulaştı

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 590 lira 99 kuruş oldu. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 105,5 artarak 2 milyar 110 milyon 688 bin 387 liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 590 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 105,5 artarak 2 milyar 110 milyon 688 bin 387 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 590 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 562 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 639 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 139 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 liraya ulaştı - Son Dakika
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