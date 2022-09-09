Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 798 lira 98 kuruş, en düşük 3 bin 274 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,76 azalışla 1 milyar 852 milyon 937 bin 301 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 798 lira 98 kuruş, en düşük saat 16.00'da 3 bin 274 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 949 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 942 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 749 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.