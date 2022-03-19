Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

19.03.2022 14:37
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 637 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 637 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 139 milyon 82 bin 626 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 166 milyon 78 bin 681 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 637 lira 5 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 14 milyon 433 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 926 lira 16 kuruş, satış fiyatı 9 bin 347 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 237 milyon 206 bin 96 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 252 milyon 496 bin 104 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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