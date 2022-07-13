Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

13.07.2022 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 949 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 949 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 520 bin 34 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 15 milyon 218 bin 448 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 949 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 272 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 337 lira 47 kuruş, satış fiyatı 12 bin 560 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 83 milyon 873 bin 788 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 79 milyon 851 bin 30 metreküp olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart... Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart... Türkiye, dünya inşaat malzemeleri ihracatında 5'inciliğe yükseldi Türkiye, dünya inşaat malzemeleri ihracatında 5'inciliğe yükseldi Göbeklitepe'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor Göbeklitepe'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:02 Kutsal topraklarda yaşandı... Hacda dönerek şeytan taşlayan adama binlerce beğeni
14:00 Oğlunun skandal görüntüleri sonrası, anket sonuçları da Biden'ı yıktı
13:57 Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart...
13:55 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı
13:52 Çeşme'de tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, plajda aşka geldi
13:17 KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır
12:25 İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 14:14:37. #1.12#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement