Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 901 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 183 milyon 799 bin 389 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 55 milyon 207 bin 499 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 901 lira 82 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 14 milyon 246 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 288 lira 87 kuruş, satış fiyatı 12 bin 514 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 91 milyon 485 bin 663 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 83 milyon 801 bin 280 metreküp olarak kayıtlara geçti.