Spot piyasada yarın elektriğin megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 100 lira olacak - Son Dakika
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Spot piyasada yarın elektriğin megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 100 lira olacak

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Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 100 lira, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,5 artarak 2 milyar 48 milyon 936 bin 100 liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 100 lira, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,5 artarak 2 milyar 48 milyon 936 bin 100 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 100 lira, en düşük saat 12.00'de 1249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 873 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 930 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 100 lira, en düşük 300 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada yarın elektriğin megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 100 lira olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot piyasada yarın elektriğin megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 100 lira olacak - Son Dakika
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