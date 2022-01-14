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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! - Son Dakika

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!

14.01.2022 15:54

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödeniyordu. Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi.

AYLIK ÖDEMELERİNDE DÜZENLEMEY GİDİLDİ

Bu sorunun ortadan kaldırılması için SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

RESMİ TATİLDE OLSA AYNI GÜN ÖDENECEK

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi. Böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyet giderildi.

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Cumartesi, Sigorta, Bağ Kur, Cuma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! - Son Dakika
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