Standart Altın Fiyatı 3.466.000 TL'ye Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 3 milyon 466 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 463 bin lira, en yüksek 3 milyon 476 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 artışla 3 milyon 466 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 460 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 885 milyon 959 bin 37,9 lira, işlem miktarı ise 1.126,96 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 934 milyon 793 bin 965,90 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Hakan Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.460.000,00 2.955,00 En Düşük 3.463.000,00 2.920,40 En Yüksek 3.476.000,00 2.965,50 Kapanış 3.466.000,00 2.922,60 Ağırlıklı Ortalama 3.468.686,83 2.944,83 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.885.959.037,09 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.126,96 Toplam İşlem Adedi 63

Kaynak: AA