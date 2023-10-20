 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasını dava ediyor - Son Dakika

Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasını dava ediyor

Son Güncelleme: 20.10.2023 10:50

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımında bulunduğu gerekçesiyle 'Starbucks Workers United' adlı sendikaya dava açacağını açıkladı. Starbucks'ın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın Filistin ile dayanışma mesajı verdiği paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu. Sendikanın görüşlerine kesinlikle katılmadıklarını ifade eden Kelly, 'Workers United adımızı, logomuzu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ettiği için, bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor. Workers United, Starbucks adına konuşmamaktadır ve şirketimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Sendikanın sözleri ve eylemleri sadece ve sadece kendilerine aittir' ifadelerini kullandı.

Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasını dava ediyor.

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımında bulunduğu gerekçesiyle 'Starbucks Workers United' adlı sendikaya dava açacağını açıkladı. ABD medyasındaki haberlere göre, Starbucks'ın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın Filistin ile dayanışma mesajı verdiği paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sendikanın görüşlerine kesinlikle katılmadıklarını ifade eden Kelly, "Workers United adımızı, logomuzu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ettiği için, bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor. Workers United, Starbucks adına konuşmamaktadır ve şirketimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Sendikanın sözleri ve eylemleri sadece ve sadece kendilerine aittir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Starbucks, Filistin, Hukuk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasını dava ediyor - Son Dakika


Son Dakika
12:40 İsrail polisi, Kudüs'te cuma namazı kılanlara gaz fişeğiyle saldırdı
12:38 Rus kanalında Rusya'ya tehdit: Filistin'den sonra sıra size gelecek
11:58 Şenol Güneş'i arayan Burak Yılmaz derbi tavsiyesi istedi! Kendi bildiğini okuyacak
11:51 Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman: 1967 sınırlarına uygun bir Filistin devleti kurulmalı
11:49 İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı geliyor! İşte şartlar
11:51 75 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplarda olacak
11:29 Şanlıurfa'da El Halaf suç örgütüne operasyon! Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı
11:26 Mehmetçik'in göz yaşartan bayrak hassasiyeti! Yere düşmemesi için gösterdikleri çabaya bakın
11:29 Lisede gizli kamera skandalı! Oyunu bozulan görevli, öğrencileri tuvalete kilitledi
11:20 Yemekteyiz tarihinde ilk kez kurbağa bacağı yapıldı, yarışmacı görünce fenalık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2023 13:06:19. #1.11#
SON DAKİKA: Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasını dava ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement