 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri, Gazze boykotu nedeniyle satışların yavaşlamasıyla birlikte 12 gün boyunca düşüş yaşadı. Şirketin piyasa değeri 20 günde 12 milyar doların üzerinde azaldı.

06.12.2023 - 20:38,  Güncelleme: 22:43
Abone Ol

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri, yatırımcıların satışların yavaşladığına ilişkin endişelerinin artmasıyla kayıp serisini 12'inci güne taşırken, şirketin piyasa değerinde 20 günde 12 milyar doların üzerinde azalış oldu.

1992'DEN BERİ EN UZUN DÜŞÜŞ SERİSİ

Şirketin hisseleri satış rakamlarının ticari büyümede önemli bir yavaşlamaya işaret etmesi nedeniyle bugün TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 1'den fazla değer kaybederken hisseler, 12 günle şirketin 1992'de gerçekleşen halka açılmadan bu zamana kadarki en uzun düşüş serisini gördü.

Starbucks Hisseleri Yatırımcıların Endişeleriyle Kayıp Serisini Sürdürdü

ŞİRKETİN DEĞERİ 20 GÜNDE 12 MİLYAR DOLAR AZALDI

Şirketin hisseleri, müşterilere promosyonlu ürünlerin sunulduğu "Kırmızı Kupa Günü" olarak anılan ve ABD'de binlerce çalışanın iş bıraktığı 16 Kasım'dan beri yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Starbucks'ın piyasa değeri, 20 günlük süreçte 12 milyar dolardan fazla azalarak 110 milyar doların altına geriledi.

TÜRKİYE'DEKİ BOYKOT ÇAĞRILARI VE PROTESTOLAR

İsrail'in Gazze'ye saldırılarda bulunmaya başladığı 7 Ekim'den itibaren Türkiye'deki Starbuck şubelerinde sık sık protestolar gerçekleşmiş ve boykot çağrıları yapılmıştı.

Starbucks Hisseleri Yatırımcıların Endişeleriyle Kayıp Serisini Sürdürdü

NE OLMUŞTU?

ABD'de Starbucks'ın yüzlerce şubesinin çalışanları, 16 Kasım'da çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitmişti.

Öte yandan, Starbucks'ın, işçi sendikasının X sosyal medya platformunda, "Filistin ile Dayanışma!" paylaşımında bulunmasının ardından sendikayı dava etme kararı tartışmalara neden olmuştu. Şirketin bu kararı, sosyal medya platformlarındaki eylem çağrılarıyla birlikte bir dizi boykota yol açmıştı.

Starbucks Hisseleri Yatırımcıların Endişeleriyle Kayıp Serisini Sürdürdü

Bu arada, Starbucks İcra Kurulu Başkanı Laxman Narasimhan, Morgan Stanley Küresel Tüketici ve Perakende Konferansı'nda yaptığı sunumda, Çin'de toparlanmanın beklendiği kadar olmadığını belirtmişti.

Analistler, Çin menşeli kahve zinciri Luckin Coffee'nin yoğun taleple hızla büyümesinin Çin'de Starbucks için rekabet baskısı oluşturduğuna işaret ederek, Luckin başarılı olunca diğer kahve zincirlerinin Çin pazarına odaklanmasının ABD'li şirketi zor duruma sokacağını belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
1000

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Starbucks, Çin, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı - Son Dakika


21:50
Bakanlık duyurdu: Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi Bakanlık duyurdu: Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi
21:13
Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi
20:38
Kassam savaşçıları Gazze'deki bir İsrail tankını imha etti Kassam savaşçıları Gazze'deki bir İsrail tankını imha etti
20:38
Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı
20:27
Guterres, Gazze için 99. maddeyi devreye sokup Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaptı Guterres, Gazze için 99. maddeyi devreye sokup Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaptı
19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkak
19:33
'1 günlük diktatör olacağım' diyen Trump, seçimleri kazanırsa ABD-Meksika sınırını kapatacak "1 günlük diktatör olacağım" diyen Trump, seçimleri kazanırsa ABD-Meksika sınırını kapatacak
19:14
Şırnak'ta kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu Şırnak'ta kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu

Son Dakika
21:50 Bakanlık duyurdu: Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi
21:13 Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi
20:38 Kassam savaşçıları Gazze'deki bir İsrail tankını imha etti
20:38 Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı
20:27 Guterres, Gazze için 99. maddeyi devreye sokup Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaptı
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkak
19:33 "1 günlük diktatör olacağım" diyen Trump, seçimleri kazanırsa ABD-Meksika sınırını kapatacak
19:14 Şırnak'ta kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu
19:08 İYİ Parti lideri Akşener, okuduğu şiirle Mansur Yavaş'ı mı hedef aldı? İYİ Parti'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2023 23:36:57. #1.13#
SON DAKİKA: Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement