Stopaj Süresi 2026'ya Kadar Uzatıldı - Son Dakika
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Stopaj Süresi 2026'ya Kadar Uzatıldı

20.06.2026 10:27
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Devlet tahvili ve hazine bonolarındaki stopaj süresi 2026 sonuna kadar uzatıldı.

Devlet tahvili, hazine bonosu ve kamu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanan stopaj süresinin 2026 yılı sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

"193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 30 Haziran'da sona erecek devlet tahvilleri, hazine bonoları ve kamu varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için uygulanan mevcut stopaj oranlarının süresinin, 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılmasına karar verildi.

Bu karar, 1 Temmuz'dan sonraki söz konusu menkul kıymetlerin gelir ve kazançları için uygulanacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stopaj Süresi 2026'ya Kadar Uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Stopaj Süresi 2026'ya Kadar Uzatıldı - Son Dakika
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