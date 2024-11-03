Su Tasarrufu İçin Yeni Projeler - Son Dakika
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Ekonomi

Su Tasarrufu İçin Yeni Projeler

DSİ, eski sulama sistemlerini yenileyerek su tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

03.11.2024 11:47
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşlerince (DSİ) uygulamaya konulacak yeni projelerin borulu sistemle inşa edilmesi ve eski sulama sistemlerinin yenilenmesiyle su tasarrufunun sağlanması hedefleniyor.

AA muhabirinin 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre, gıda üretiminin artırılması için sulu tarımın yaygınlaştırılmasıyla bu alanda verimli sulama sistem ve tekniklerinin rolü de önem kazandı.

Sulamaya açılan alanlar genişletilirken, tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik tedbirler alınmasına da devam ediliyor. Bu kapsamda, eski kanal ve kanaletli sulama sistemleri yenilenerek kapalı sistem borulu sulama sistemlerine dönüştürülüyor.

950 bin hektar alanda yenileme projelerinin planlanması sürüyor

Geçen yıl sonu itibarıyla toplam depolama tesislerinin sayısı 1744'e, DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan sulama tesislerinin sayısı da 3 bin 131'e ulaştı.

Yatırım programında toplam 89 sulama tesisini kapsayan 261 bin hektarlık sulama alanında yenileme çalışmaları, yaklaşık 950 bin hektar alanda ise yenileme projelerinin planlama ve proje aşamaları devam ediyor.

Toplam sulama alanı 2025'te 7,32 milyon hektara yükselecek

DSİ'nin çalışmalarıyla bu yıl toplam depolama hacmi 258 hektometreküp olan 58 depolama tesisinin inşaatının tamamlanması ve sulamaya açılan alanın 7,2 milyon hektara ulaşması öngörülüyor.

Orta Vadeli Program'da (OVP) DSİ sulama sektörü ödenek tahsislerinin yüksek oranda artırılması kapsamında gelecek yıl 120 bin hektar alanın sulamaya açılması ve böylece toplam sulama alanının 7,32 milyon hektar olması bekleniyor.

DSİ tarafından geliştirilen sulama sistemlerinin geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 31'i klasik, yüzde 34'ü kanaletli sulama, yüzde 35'i ise borulu sistemlerden oluşuyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla 297 sulama tesisine sayaç takılırken, bu yıl 80 tesiste daha sayaç takma işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

Önemli miktarda su tasarrufu sağlanacak

DSİ tarafından yeni yapılacak projelerin borulu sistemle inşa edilmesi ve eski sulama sistemlerinin yenilenmesiyle borulu sulama sistemlerinin oranının gelecekte artırılması ve böylece tarım alanında önemli miktarda su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Tarımda su kullanımının, miktarı esas alan yöntemlere göre fiyatlandırılmasıyla etkin su kullanımının sağlanması ve aşırı su kullanımının önlenmesi amaçlanıyor.

Atık suların sulamada yeniden kullanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları devam ederken, çalışmaların sulama suyundan elde edilecek tasarruf miktarını artırarak tarımda suyun etkin ve verimli kullanılmasına katkıda bulunması hedefleniyor.

Ayrıca yağmur suyu hasadı ve bu suyun sulamada kullanımıyla ilgili yeni araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de başlandı. Bu çalışmaların gelecek dönemde genişletilerek sürdürülmesi planlanıyor.

Yağmur suyu gibi alternatif su kaynaklarının sulamada kullanılmasının, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine önemli düzeyde fayda sağlaması bekleniyor.

Üretim planlaması su kaynakları dikkate alınarak hazırlandı

Ayrıca bu yıl uygulamaya alınan üretim planlamasında da su merkeze alındı. Bu kapsamda, hangi bölgede hangi ürünün üretileceği o bölgedeki su varlığına göre belirlenecek.

Su verimliliğini artıcı yöntemlere yönelik destekler kapsamında su kısıtı olan bölgelerde yetiştirilen bazı ürünler için ilave destek verilmesi ve böylece yer altı su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Su Tasarrufu İçin Yeni Projeler - Son Dakika

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