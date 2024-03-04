Şubat Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 4.32 Arttı

Mehmet Şimşek'ten "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna net yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı canlı yayında yöneltilen "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna "Önemli olan bankaların kurallara uyması, limitleri belirlerken gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi, o konulara bakacağız ama yaptığımız sonuçlandırdığımız bir çalışma yok" yanıtını verdi.