Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre; tüketici fiyatları şubatta bir önceki aya göre yüzde 4.32 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 121.98 yükseldi.
ENAG, şubat ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık aylık bazda yüzde 4.32 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 121.98 olarak hesapladı.
Son Dakika › Ekonomi › Şubat Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 4.32 Arttı - Son Dakika
Gaziantepli halı ihracatçıları, Hindistan'ın başkenti Delhi'de gerçekleştirdikleri görüşmelerde büyük bir ilgiyle karşılandı. GAHİB Başkanvekili Adem Beğendi, Hindistan'ın sadece halı sektörü için değil birçok sektör için önemli bir pazar olabileceğini ifade etti.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde İlçe Tarım'ın veteriner hekimleri, hayvancılık işletmeleri başta olmak üzere kontrol, test, aşılama ve küpeleme çalışmalarına devam ederek ilçedeki üreticilere destek sağlıyor. Sahada tam gün hizmet veren ekipler, salgın hastalıklarla mücadele, işletme kontrolleri, hayvan hareketlerinin önlenmesi ve kuduz aşısı gibi çalışmaları yürütüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Berberler ve Kuaförler Odası Buluşması'na katılarak, berber esnafı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 'Biz biriz, beraberiz. Gece, gündüz demedik, sizler için koşturduk, koşturuyoruz' dedi.
Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde balıkçılar, kilosu 150 liradan satılan sarı sazanlardan bir günde 600 kilo avladı. İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle gölde balık bolluğu yaşandığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı canlı yayında yöneltilen "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna "Önemli olan bankaların kurallara uyması, limitleri belirlerken gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi, o konulara bakacağız ama yaptığımız sonuçlandırdığımız bir çalışma yok" yanıtını verdi.
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