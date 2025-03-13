Şubat'ta Konut Satışları Yüzde 20,1 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Şubat'ta Konut Satışları Yüzde 20,1 Arttı

Şubat\'ta Konut Satışları Yüzde 20,1 Arttı

Türkiye'de konut satışları Şubat'ta geçen yıla göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818 oldu.

13.03.2025 11:24
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Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Konut satışları Ocak-Şubat döneminde yüzde 29,1 arttı

Konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında artarak 224 bin 991 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 16 bin 778 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,1 oranında artarak 16 bin 778 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127,3 oranında artarak 33 bin 504 oldu. Şubat ayında 3 bin 956; Ocak-Şubat döneminde ise 7 bin 812 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 96 bin 40 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 oranında artarak 96 bin 40 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 191 bin 487 oldu.

İlk el konut satış sayısı 33 bin 784 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 oranında artarak 33 bin 784 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 oranında artarak 66 bin 569 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 79 bin 34 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 oranında artarak 79 bin 34 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 oranında artarak 158 bin 422 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Şubat ayında bin 457 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında azalarak bin 457 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 oranında azalarak 3 bin 4 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Şubat ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 256 ile Rusya Federasyonu, 133 ile İran ve 99 ile Irak vatandaşlarına yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şubat'ta Konut Satışları Yüzde 20,1 Arttı - Son Dakika

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