Şubat'ta Marmara İlleri Dış Ticaret Rakamları - Son Dakika
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Ekonomi

Şubat'ta Marmara İlleri Dış Ticaret Rakamları

Şubat\'ta Marmara İlleri Dış Ticaret Rakamları

TÜİK verilerine göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin Şubat 2025 ihracat ve ithalat verileri açıklandı.

27.03.2025 15:45
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat 2025 dış ticaret verilerine göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde ihracat ve ithalat rakamları belli oldu.

TÜİK'in verilerine göre, Şubat ayında Edirne'de 9 milyon 607 bin dolar, Tekirdağ'da 237 milyon 923 bin dolar ve Kırklareli'nde 23 milyon 453 bin dolar ihracat yapıldı. Aynı dönemde Edirne'nin ithalatı 27 milyon 661 bin dolar, Tekirdağ'ın 185 milyon 902 bin dolar, Kırklareli'nin ise 8 milyon 13 bin dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de en fazla ihracat 2 milyon 452 bin 448 dolarla Bosna-Hersek'e yapılırken, ithalatta 8 milyon 842 bin 771 dolarla Moldova ilk sırada yer aldı. Kırklareli'nde Venezuela'ya 3 milyon 129 bin 3 dolar ihracat yapılırken, ithalatta 2 milyon 421 bin 688 dolarla Rusya Federasyonu öne çıktı. Tekirdağ'da ise en fazla ihracat 34 milyon 858 bin 897 dolarla Almanya'ya yapılırken, ithalatta 39 milyon 337 bin 312 dolarla Çin ilk sırada yer aldı.

Türkiye genelinde ise ihracat yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şubat'ta Marmara İlleri Dış Ticaret Rakamları - Son Dakika

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