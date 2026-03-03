Şubat TÜFE Verileri: Eğitimde %55,78 Artış!

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 55,78 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,96, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,53, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış görüldü.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda, yüzde 5,31 azalış gerçekleşti. En yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 8,02 ile sigorta ve finansal hizmetler olduğu tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,89, ulaştırmada yüzde 2,58, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,40 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,71, ulaştırmada yüzde 0,43, konutta 0,27 artış şeklinde oldu.

Yıllık değişimler

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 6,79 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 55,78 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44, ulaştırmada yüzde 28,86, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları, gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 27'sinde düşüş gerçekleşirken, 5'inde değişim olmadı, 142 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: