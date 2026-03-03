Şubat TÜFE Verileri: Eğitimde %55,78 Artış! - Son Dakika
Şubat TÜFE Verileri: Eğitimde %55,78 Artış!

03.03.2026 11:02
TÜFE'de şubat ayında eğitim grubu en yüksek artışı gösterdi, gıda ve konut fiyatları da yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 55,78 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,96, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,53, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış görüldü.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda, yüzde 5,31 azalış gerçekleşti. En yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 8,02 ile sigorta ve finansal hizmetler olduğu tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,89, ulaştırmada yüzde 2,58, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,40 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,71, ulaştırmada yüzde 0,43, konutta 0,27 artış şeklinde oldu.

Yıllık değişimler

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 6,79 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 55,78 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44, ulaştırmada yüzde 28,86, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları, gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 27'sinde düşüş gerçekleşirken, 5'inde değişim olmadı, 142 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE2,9631,53
Gıda ve alkolsüz içecekler6,8936,44
Alkollü içecekler ve tütün3,8636,54
Giyim ve ayakkabı-5,316,79
Konut2,4042,33
Mobilya ve ev eşyası0,9022,18
Sağlık1,6229,26
Ulaştırma2,5828,86
Bilgi ve İletişim3,7722,41
Eğlence ve kültür0,4127,24
Eğitim3,9755,78
Lokanta ve oteller2,8232,93
Sigorta ve finansal hizmetler
8,0228,31
Çeşitli mal ve hizmetler1,8128,02
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,91, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,05 artış gösterdi.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, şubatta aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,53 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 32,58 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE2,8932,58
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,1629,91
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,5329,46
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE2,1529,99
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE2,9431,34
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE3,0631,05
(Bitti)
Kaynak: AA

