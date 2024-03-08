Şubatta BIST 100 Endeksi En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Şubatta BIST 100 Endeksi En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, şubatta TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 8,91 ile en yüksek aylık reel getiriyi elde etti. Yatırım araçlarından mevduat faizi, dolar, DİBS, külçe altın ve avro ise yatırımcısına kaybettirdi. Üç aylık ve altı aylık değerlendirmelerde de BIST 100 endeksi en yüksek reel getiriyi sağladı.

08.03.2024 11:05
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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri yüzde 8,91 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, şubatta aylık en yüksek reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,74, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 8,91 ile BIST 100 endeksinde oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, dolar yüzde 1,34, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,94, külçe altın yüzde 2,33 ve avro yüzde 2,37 ile yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,76, dolar yüzde 2,09, DİBS yüzde 2,68, külçe altın yüzde 3,07 ve avro yüzde 3,11 kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,5 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,38 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken, TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 4,72 kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,8 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BİST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,71 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 23,29, avro yüzde 11,66 ve dolar yüzde 10,87 oranlarında yatırımcısına sağladığı reel getiri ile dikkati çekti. Mevduat faizi (brüt) yüzde 22,26 ve DİBS yüzde 48,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 8,7 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 1,56, dolar yüzde 2,26, mevduat faizi (brüt) yüzde 31,46 ve DİBS yüzde 54,23 oranlarında yatırımcısında kayba neden oldu.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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