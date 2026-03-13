Şubatta İş Yeri Satışları Düştü - Son Dakika
Şubatta İş Yeri Satışları Düştü

13.03.2026 10:52
Şubat ayında Türkiye'de iş yeri satışları, geçen yıla göre %1,1 azalarak 15.069 oldu.

Türkiye genelinde şubat ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 15 bin 69 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalışla 3 bin 981 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yıllık bazda yüzde 0,4 artışla 11 bin 88'e çıktı.

Böylece geçen ay satılan toplam iş yeri sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 1,1 azalışla 15 bin 69 olarak hesaplandı.

Toplam iş yeri satışları içinde ilk el iş yeri satışlarının payı yüzde 26,4, ikinci el iş yeri satışlarının payı yüzde 73,6 oldu.

Ülke genelinde ipotekli iş yeri satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 62,8 artışla 692 olurken, diğer iş yeri satışları ise yıllık bazda yüzde 3 azalarak 14 bin 377 olarak kayıtlara geçti.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde geçen yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 5,2 azalırken, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 0,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde bir önceki aya kıyasla ilk el iş yeri satışları yüzde 0,4 azalış gösterirken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 4,1 artış kaydetti.

Ocak-şubat dönemi

Türkiye'de ocak-şubat döneminde ilk el iş yeri satış sayısı yıllık bazda yüzde 7,1 azalarak 7 bin 425, ikinci el iş yeri satışları da yüzde 7,2 gerileyerek 20 bin 911 oldu.

Böylece yılın 2 ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 azalışla 28 bin 336 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

