Sürat Kargo'dan Dijital Teslimat İnovasyonu - Son Dakika
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Ekonomi

Sürat Kargo'dan Dijital Teslimat İnovasyonu

Sürat Kargo\'dan Dijital Teslimat İnovasyonu
28.07.2025 11:25
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Sürat Kargo, müşteri deneyimini dijitalleştiren Sürat Servis Platformu'nu tanıttı.

Sürat Kargo, müşteri deneyimini uçtan uca dijitalleştirmek, sahadaki operasyonlarını daha görünür, verimli ve akıllı hale getirmek amacıyla Sürat Servis Platformu'nu (SSP) hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sürat Kargo, yıllar boyunca kazandığı operasyonel yetkinliğini müşteri deneyimine dönüştürebilmek amacıyla, SSP'yi kendi teknoloji ekipleri tarafından geliştirdi.

Sürat Kargo, SSP ile şirketin dijital vizyonuna paralel olarak sahadaki operasyonlarını daha görünür, verimli ve akıllı hale getirme hedefliyor. Platform, sadece bir teslimat uygulaması olarak değil, saha operasyonlarını uçtan uca yöneten bütünsel bir platform olarak öne çıkıyor.

Alıcıların kendi gönderileri üzerinde aktif yönetim olanaklarına sahip olmasını sağlayan platform, "Adresimdeyim", "komşuma bırak", "başka gün getir", "SEN (Sürat'li Esnaf Noktaları) noktasına yönlendir" gibi talepleri gerçek zamanlı olarak Sürat Kargo'ya iletebiliyor.

Böylece yeniden teslimat sürecine gerek kalmadan, anlık takip ve yönlendirme yapılabiliyor. Teslimat öncesinde alıcılara, kurye bilgileri ve tahmini varış süresini görmelerini sağlayacak sayfaya bağlantıyı içeren bir mesaj gönderiliyor. Burada adreslerine kaç durak kaldığı bilgisini de paylaşarak müşterilerin kendi planlamalarını yapabilmelerini ve gerekirse dinamik yönlendirme seçeneklerinden biri ile gönderilerinin yolculuğunu değiştirebilmeleri sağlanıyor.

Sürat Servis Platformu'nun bir parçası olan SEN, kargo teslimatını daha esnek ve erişilebilir hale getiriyor. Türkiye genelindeki yaygın esnaf noktaları aracılığıyla teslimatlar bu noktalardan gerçekleştirilebiliyor, aynı zamanda e-ticaret iadeleri de kolayca yapılabiliyor.

"Çağrı merkezi yükünde yüzde 20'nin üzerinde azalma"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, müşterini her an dinlemenin, sundukları hizmeti sürekli iyileştirmenin ve beklentilere daha hızlı yanıt verebilmenin temel öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Oğuz, SSP'nin yalnızca bir yazılım değil, Sürat Kargo'nun müşteri deneyimini dönüştürme vizyonunun bir yansıması olduğuna değinerek, "Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz bu çözümle, tüm paydaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, şeffaf ve güvenli bir teslimat deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Platformun yaygın kullanımıyla birlikte çağrı merkezi yükünde yüzde 20'nin üzerinde azalma yaşanacağına değinen Oğuz, teslim edilemeyen gönderi oranında yüzde 15'e kadar düşüş, kurye başına günlük teslimat sayısında yüzde 12'ye varan artışın yanı sıra yakıt ve zaman tasarrufu gibi somut kazanımlar hedeflediklerini kaydetti.

Oğuz bu etkilerin daha sürdürülebilir ve verimli bir dağıtım altyapısına geçişin temelini oluşturduğuna dikkati çekerek, "SSP ile rotalar daha verimli şekilde planlandığı için gereksiz araç hareketleri azalıyor. Başarısız teslimatların önüne geçilmesi ve evrak süreçlerinin dijitalleştirilmesi sayesinde yakıt tüketimi düşüyor, tekrar ziyaret ihtiyacı azalıyor, kağıt kullanımı en aza indiriliyor. Tüm bu unsurlar da karbon salımının azaltılmasına doğrudan katkı sağlıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Sürat Kargo, Cem Oğuz, Getir, Son Dakika

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