Sürdürülebilir İhraçlar 334 Milyar TL'yi Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Sürdürülebilir İhraçlar 334 Milyar TL'yi Geçti

Sürdürülebilir İhraçlar 334 Milyar TL\'yi Geçti

SPK Başkanı Gönül, yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarının mevcut durumunu açıkladı.

03.12.2024 12:47
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "(Yeşil ve Sürdürülebilir Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikası Rehberi) Rehberin yayımlanmasından bugüne kadar 20 farklı ihraççı tarafından yeşil ve sürdürülebilir kanallı ihraçlar gerçekleştirildi. Bugüne kadar yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçlarına ilişkin toplam ihraç tutarı yaklaşık 334 milyar TL'yi buldu, yeni rehberimizle birlikte bu rakamın daha da artacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), sürdürülebilir finansa ilişkin farkındalığın artırılması ve iyi uygulamaların paylaşılması hedefiyle, 2013'ten bu yana her yıl düzenlediği Sürdürülebilir Finans Forumu'nun 10'uncusunu Borsa İstanbul'da gerçekleştirdi.

SPK Başkanı Gönül, etkinlikteki konuşmasında toplantının önemine işaret etti.

Gönül, sürecin dönüşüm, ikiz dönüşüm ve gelinen noktada üçüz dönüşüm olarak devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki artık günümüzde birbirinden ayrılmayan üç unsur olarak karşımıza çıkıyor. 1980'lerin başında dijitalleşmeden bahsederken, sanki çok uzak bir dönemden bahsediyormuşuz gibi gelmesi, 90'larda internet ve artık yapay zekayı konuşuyoruz. Yarının getireceği tüm dijitalleşmenin eminim ki sürdürülebilir bir ekonomiye çok büyük etkisi olacak. Dijitalleşme, hem kendi tarafında büyürken kendi yeşil ekosistemini oluşturmak zorunda kalmış hem de sürdürülebilirlik kurallarına mecburen olarak hayatına devam ediyor. Karşımıza çıkan diğer bir çok önemli konuysa toplumsal etki."

"Sürdürülebilirlikle birlikte şunu görüyoruz ki; ne yaparsanız yapın dijitalleşme, sürdürülebilirlik, toplumsal etkiye ve toplumsal pozitif etkiye dayanmazsa bir bacağı eksik kalıyor." diyen Gönül, "Bu nedenle artık üçüz dönüşümün çağına girdik, çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda kendi sektörümüzle ilgili olarak en önemli konumuzun bu işin finanse edilmesi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Finanse edemediğimiz zaman bu üç unsur da maalesef eksik kalıyor." yorumunu yaptı.

"SPK olarak iklim finansmanında kullanılabilecek yurt içi finansman imkanlarını harekete geçirecek çalışmalar içerisindeyiz"

Gönül, son gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yapılan tartışmaların tamamının kendisinin de bahsettiği konular üzerinde döndüğüne dikkati çekti.

Sürdürülebilirlik çalışmalarının mutlaka finanse edilmesi ve nasıl finanse edileceği, finansın yeterli gelip gelmeyeceği, yarına etkisinin ilişkisinin oldukça detaylı bir şekilde konuşulduğunu belirten Gönül, şunları söyledi:

"Ülkemizde de baktığımızda hem Kalkınma Planlarında hem de Orta Vadeli Planda tüm bu unsurların içerildiğini ve gereken önemin verildiğini görüyoruz. Biz de SPK olarak iklim finansmanında kullanılabilecek yurt içi finansman imkanlarını harekete geçirecek çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Bu alanda oluşturulmuş ülkemizin ilk ve tek Yeşil ve Sürdürülebilir Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikası Rehberi hazırlanmıştır. Rehberle birlikte, Yeşil Borçlanma Araçları, Sürdürülebilir Borçlanma Araçları, Yeşil Kira Sertifikası ve Sürdürülebilir Kira Sertifikaları şu anda zaten kullanılıyor. Bu ihraçların uluslararası finansal piyasalardaki en iyi uygulamalar ve standartlara uyumlu bir şekilde yürütülmesi çalışmalarımız devam ediyor."

"Taslak rehberlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı en kısa sürede tamamladıktan sonra hayata geçireceğiz"

Başkan Gönül, "6 Eylül'de Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı ve Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı kamuoyu görüşüne sunuldu, bunları en kısa zamanda nihayete erdirerek bu konuda bir adım daha atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal projeleri de sosyal katkıyı da çalışmaların ve rehberlerin içine aldıklarını dile getiren Gönül, "Gelen görüşler doğrultusunda taslak rehberlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamladıktan sonra da hayata geçireceğiz. Rehberin yayımlanmasından bugüne kadar 20 farklı ihraççı tarafından yeşil ve sürdürülebilir kanallı ihraçlar gerçekleştirildi. Bugüne kadar yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçlarına ilişkin toplam ihraç tutarı yaklaşık 334 milyar TL'yi buldu, yeni rehberimizle birlikte bu rakamın daha da artacağını umuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sürdürülebilir İhraçlar 334 Milyar TL'yi Geçti - Son Dakika

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