Sürdürülebilir Turizm Destek Programı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sürdürülebilir Turizm Destek Programı Başladı

Sürdürülebilir Turizm Destek Programı Başladı

BAKA, 7 milyon TL'ye kadar destek sağlayacak turizm projeleri için başvuruları 20 Ocak 2025'e kadar kabul edecek.

29.11.2024 17:24
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından başlatılan Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Destek Programı, Antalya'da tanıtıldı. Yenilikci turizm, ekoturizm, spor turizmi ve çevre dostu yatırımlar gibi alanlarda geliştirilecek projeler için 7 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak programa başvurular, 20 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 18 Kasım 2024 tarihinde ilan edilen Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Destek Programı'nın, Antalya'da yer alan yatırımcılara duyurulması için gerçekleştirilen tanıtım toplantısı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sarı, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve ağırlıkla turizm sektöründe faaliyet gösteren müteşebbisler katıldı.

"Sektör temsilcilerimize yeni kapılar açacak"

Antalya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sarı açılışta yaptığı konuşmada; "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak BAKA ile geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmaların gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün burada sürdürülebilir turizm konusunda yeniden bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hem mevcut potansiyellerimizi harekete geçirmek hem de bu alanda çözümler üretmek adına çok kıymetli adımlar olarak görüyoruz. BAKA'nın bu süreçte gösterdiği adımlar sektör temsilcilerimize yeni kapılar açacaktır" ifadelerini kullandı.

"Projeleri yönlendirme noktasında katkı sunacağız"

Antalya Kültür Turizm İl Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, "Sürdürülebilir turizm destinasyonlarını marka haline getirme noktasında müdürlük olarak çalışmalarımız devam ediyor. BAKA ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının yürüttüğü sürdürülebilir turizm çalışmalarında bizler de iş birliği içerinde olacağız, sizlerden gelen projeleri yönlendirme noktasında katkı sunacağız" diye konuştu.

"Turizm faaliyetlerini iç kesimlere doğru yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ise; "Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan coğrafyanız Türkiye'deki toplam yabancı gecelemelerin yüzde 62'sini gerçekleştiriyor. Antalya ilimizin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı 505 milyar TL bu hasılanın yüzde 78'i turizmin ağırlıkta olduğu hizmetler sektörü sağlıyor. Havalimanının yolcu kapasitesinin ise 35 milyondan 80 milyona artması bekleniyor. Dolayısı ile önümüzdeki günlerde çıktı değerimizi tetikleyecek önemli verilere sahibiz. Ana kurgu, kıyı şeridine yayılmış olan turizm faaliyetlerini iç kesimlere doğru yaygınlaştırmak. Bunu yaparken doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz odaklı seyahatleri artırmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda, ihtiyacımız olan turizm hareketliliğini sağlayacak olan faaliyetler destek programımızdan yararlanabilecek. Biz de BAKA olarak bundan önceki programlarımızla ve projelerimizle olduğu gibi bu programımızla da katma değeri yüksek sürdürülebilir turizmi desteklemeye devam ediyoruz" diyerek programa dair önemli noktaları vurguladı.

Çevre dostu projeler desteklenecek

Program kapsamında başvurular için ayrılan bütçe, asgari 500 bin TL ve azami 7 milyon TL arasında değişen projelere tahsis edilecek. Bu kapsamda özellikle yenilikci turizm, spor turizmi, ekoturizm ve çevre dostu yatırımlar gibi alanlarda yeni projeler desteklenecek.

Programın öncelikleri arasında, yenilikci turizmde bölge potansiyelini artıran ve ekonomik değer sağlayan yenilikçi modellerin geliştirilmesi önemli bir yer tutuyor. Bunun yanı sıra, açık alan sporları ve spor turizmi faaliyetlerine yönelik altyapı ve üstyapı yatırımlarının iyileştirilmesi, bu faaliyetlerin çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Ekoturizm alanında yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut tesislerin kalitesinin artırılması da destek kapsamına alınmış durumda. Son olarak, turistik tesislerde çevre dostu altyapı ve üstyapı yatırımlarının yaygınlaştırılmasıyla yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlanması bekleniyor.

Son tarih, 20 Ocak 2025

Destek programına başvurmak isteyen işletmeler, BAKA'nın resmi internet sitesi www.baka.gov.tr adresinden detaylı bilgi alabilir. Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve 20 Ocak 2025 saat 18.00'e kadar kabul edilecek. Programın sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyen işletmelerin başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri öneriliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sürdürülebilir Turizm Destek Programı Başladı - Son Dakika

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