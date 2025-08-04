Suriye-Türkiye İş Konseyi Kuruldu

SURİYE Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Suriye- Türkiye İş Konseyi'nin kurulduğunu duyurdu.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan yazılı açıklamada, Suriye-Türkiye İş Konseyi'nin, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal el-Şaar'ın imzaladığı kararnameyle kurulduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca, Konsey Başkanlığı'na Hüsamettin Muhammed Zekeriyye Tatri'nin, başkan yardımcılığına ise Ahmed Revad Beşşar Ramadan'ın getirildiği kaydedildi.