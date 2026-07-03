Suruç Ovası'nda Otomatik Meteoroloji İstasyonu Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suruç Ovası'nda Otomatik Meteoroloji İstasyonu Kuruldu

Suruç Ovası\'nda Otomatik Meteoroloji İstasyonu Kuruldu
03.07.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suruç Ovası'nda kurulan otomatik meteoroloji istasyonu sulama yönetimini güçlendirecek.

Şanlıurfa'nın Suruç Ovası'nda sulama yönetimini güçlendirecek otomatik meteoroloji istasyonu kuruldu.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü öncülüğünde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın mali desteği ve Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Topçu Gündaş Suruç Sulama Birliği Başkanlığı'nın paydaşlığında yürütülen "Suruç Ovası Pompaj Sulama Sahasında Suyun Etkin Kullanımı ve Yeniliklerin Entegrasyonu Projesi (SUSAP)" kapsamında sulama yönetimini güçlendirecek otomatik meteoroloji istasyonu kuruldu.

Topçu Gündaş Suruç Sulama Birliği Taşbasan Göleti sahasına kurulan meteoroloji istasyonu, hava sıcaklığı, bağıl nem, rüzgar hızı ve yönü, güneş radyasyonu, yağış miktarı ile toprak sıcaklığı gibi birçok meteorolojik veriyi anlık olarak ölçebilecek kapasiteye sahip bulunuyor. Sistem, belirli zaman aralıklarında veri kaydı yaparak sürekli izleme ve analiz imkanı sunacak.

Yaklaşık 400 bin dekarlık tarım arazisinde üretim yapan 20 bin çiftçiye hizmet vermesi planlanan sistem sayesinde üreticiler, kendilerine tanımlanacak kullanıcı adı ve şifrelerle verilere 7 gün 24 saat erişebilecek. Böylece sulama zamanlaması daha doğru planlanabilecek, gereksiz su tüketimi azaltılabilecek ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanabilecek.

Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Tüzün yaptığı açıklamada, "Bu istasyonun kurulma amacı, devletimizin ve Bakanlığımızın imkanlarıyla bu sistem sayesinde ilçemize kazandırılacak birim alanda alınan ürün miktarı ve kalitesinin artışını sağlamaktır. İklim değişikliği ve kuraklık risklerine karşı üreticilerimizin direncinin artması, üçüncüsü ise ilçe tarım müdürlüğü personeli olarak bölgedeki riskleri; don, fırtına, hastalık gibi etkenleri ekrandan izleyerek çiftçilerimize bu konuda bilgi akışını sağlamaktır. Dördüncü olarak, özellikle TARSİM havuzu adı altındaki bu bilgilerin akışını sağlamak, ilçemizde tarımsal üretimde verimliliği artırmak, su kaynaklarımızı korumak ve üreticilerimizin girdi maliyetlerini optimize etmek amacıyla devletimizin ve Bakanlığımızın imkanları ile temin edilen dijital tarımsal meteoroloji istasyonuna ait kapasite raporu açıklanmıştır. Bu konudaki amacımız ve hedefimiz, Suruç'taki tüm çiftçilerimize katkı sağlamaktır" dedi.

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise "Bugün ilçemizde, GAP-TEAM, Topçu Gündaş Sulama Birliği ve Suruç İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından bir meteoroloji istasyonu kuruldu. Bu meteoroloji istasyonu, bölgemizde yaklaşık 10 kilometre çapında, 5 kilometre yarıçapındaki alanda meydana gelen iklimsel olayları ve meteorolojik verileri kayıt altına alacak. Çiftçilerimiz, uygulama üzerinden sisteme girerek hava durumu ve meteorolojik verileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilecek. Don, dolu gibi afetlere ilişkin önceden uyarılar alarak gerekli tedbirleri zamanında uygulayabilecekler. Ayrıca, TARSİM sigortaları kapsamında çiftçilerimiz dolu veya don nedeniyle zarar gördüklerinde, bu istasyondan elde edilen verileri somut delil olarak kullanabilecek ve gerektiğinde ilgili mercilere ya da mahkemelere sunabileceklerdir" diye konuştu.

Bölge çiftçisi istasyonun kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Şanlıurfa, Ekonomi, Enerji, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suruç Ovası'nda Otomatik Meteoroloji İstasyonu Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 12:56:31. #7.12#
SON DAKİKA: Suruç Ovası'nda Otomatik Meteoroloji İstasyonu Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.