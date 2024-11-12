Krediler borç batağına dönüştü! Ödenmeyen tutar dudak uçuklatır

Ekonomi

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Takipteki kredilerde artış eğilimi sürüyor. Yüksek faiz ve düşen alım gücü nedeniyle taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde zayıf seyir izlenirken, bireysel tarafta özellikle takibe düşen kredi kartı alacaklarındaki büyüme dikkat çekiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) verilerine göre, 5 Ocak'ta bireysel kredi kartlarında toplam takibe düşen alacak miktarı 16 milyar lira iken, 1 Kasım'da bu rakam yaklaşık 46 milyar liraya çıktı.

Yani toplam takibe düşen alacak miktarının üçte ikisi olan 30 milyar liralık tutar bu yılın ilk 10 ayında gerçekleşti. Kurumsal kredi kartlarında ise takibe düşen alacaklar 10 ayda 3,6 milyar lira arttı. Böylece toplam alacakların yarısı bu yılın ilk 10 ayında gerçekleşmiş oldu.

TAKİPTEKİ KREDİLER DÜŞÜK SEVİYEDE

Krediler tarafında ise takipteki alacakların nakdi kredilere oranı yüzde 1,71'le oldukça düşük bir seviyede. Ancak son 10 ayın verileri bozulmanın hızlandığını gösteriyor. Tüketici kredilerinde bu yılın ilk 10 ayında takibe düşenlerin oranı, toplamın yüzde 38'ine ulaştı. Bu oran taşıt kredilerinde yüzde 37,5'i, konut kredilerinde yüzde 26,9'u, ihtiyaç kredilerinde yüzde 38,2'yi buldu. Takibe düşen "ticari ve diğer" kredilerin bakiyesi 5 Ocak'ta 145,8 milyar lirayken, 1 Kasım'da bu rakam 180 milyar liraya ulaştı.