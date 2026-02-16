Taksiciler Zor Durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Taksiciler Zor Durumda

16.02.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksiciler, mali cihaz zorunluluğunun zorlayıcı olduğunu ve hasılata dayalı vergi sistemi istiyor.

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan yürürlüğe giren mali cihaz kullanımının taksici esnafını zorlayacağını belirtip, hasılata dayalı vergi sistemine geçilmesini istediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından taksimetreler ile entegre çalışan taksi mali cihaz (ödeme kaydedici cihaz) kullanma zorunluluğu getirildi. Taksicilerin 1 Eylül'e kadar cihazları araçlarına takmaları gerekirken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Erkan Özkan bu sistemde taksici esnafının zorlanacağını söyledi. Vergilendirme sürecinde adil bir model talep ettiklerini kaydeden Özkan, "Üzerimize taşıyabileceğimiz bir yük, yüklenmesini istiyoruz. Aksi takdirde kontaklar kapanacak, tekerler dönmeyecek ve esnaf evine ekmek götüremez hale gelecektir. Taksici esnafı olarak özel halk otobüsleri, İZTAŞIT gibi hasılata dayalı vergi sistemine geçilmesini talep ediyoruz" dedi.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taksiciler Zor Durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:56:42. #7.11#
SON DAKİKA: Taksiciler Zor Durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.