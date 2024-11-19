Talas Belediyesi'nden Yatırımcılar için Kaçırılmayacak Fırsat: Villa Parsel İhalesi - Son Dakika
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Ekonomi

Talas Belediyesi'nden Yatırımcılar için Kaçırılmayacak Fırsat: Villa Parsel İhalesi

Talas Belediyesi\'nden Yatırımcılar için Kaçırılmayacak Fırsat: Villa Parsel İhalesi

Talas Belediyesi, Akçakaya Mahallesi'nde 15 parça villa parselinin satışını gerçekleştirecek. İhale, 27 Kasım 2024'te yapılacak ve elde edilen gelir yeni yatırımlarda kullanılacak. Yatırımcılar için taksit imkanı da sunuluyor.

19.11.2024 12:01  Güncelleme: 12:02
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Talas Belediyesi, yatırım yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatları sunmaya devam ediyor. Düzenlenecek ihaleyle Talas'ın gözde yerlerinden Akçakaya Mahallesi'nde 15 parça villa parselinin satışı yapılacak. Elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.

Akçakaya Mahallesi'nde Ali Dağı'na nazır site yapmaya uygun villa parselleriyle yatırımcıya aynı zamanda taksit imkanı sunulacak. Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda 27 Kasım 2024 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ihale saat 15.00'te başlayacak.

İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilecek. İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Talas Belediyesi'nden Yatırımcılar için Kaçırılmayacak Fırsat: Villa Parsel İhalesi - Son Dakika

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