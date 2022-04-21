Tamamlandığında 3 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak - Son Dakika
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Tamamlandığında 3 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak

21.04.2022 14:59
Tamamlandığında 3 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak

Bir kaç ay içinde tamamlanması planlanan ve bittiğinde 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştıracak olan Şehzadeler Aşevinin inşaatında incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, aşevinden, evinde yemek yapamayacak durumda olan hasta, çok yaşlı, engelli vatandaşlar ile...

Bir kaç ay içinde tamamlanması planlanan ve bittiğinde 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştıracak olan Şehzadeler Aşevinin inşaatında incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, aşevinden, evinde yemek yapamayacak durumda olan hasta, çok yaşlı, engelli vatandaşlar ile öğrencilere sıcak yemek götüreceklerini söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapımı devam eden Şehzadeler Aşevi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, tamamlandığında günlük 3 bin kişiye sıcak yemek çıkarabilecek bir kapasiteye sahip olacak aşevinin inşaatıyla ilgili teknik ekiplerden bilgi aldı.

İşletmesi Türkiye Diyanet Vakfıyla ortak yapılacak

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Başkan Yardımcısı Bilal Demir ile birlikte yapımı devam eden Şehzadeler Aşevi inşaatında incelemelerde bulundu. Teknik ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çelik yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Bilindiği gibi Manisa Şehir Hastanesi'nin altında, Tevhit Cami'si yanında, günlük 3 bin yemek kapasiteli 295 metrekarelik kapalı alana sahip bir aşevinin inşaatını yapıyoruz. Bu projeyi Şehzadeler Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Tamamlandıktan sonra da işletmesini Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte yapacağız. Biz belediye olarak şoför ve araç desteği, Türkiye Diyanet Vakfı da görevli desteği verecek. Hayırseverlerimizin desteği, Manisalıların katkısıyla sıcak yemek pişirilerek dağıtılacak. En büyük kriterimiz şu; evinde yemek yapamayacak durumda olan hasta, çok yaşlı, engelli vatandaşlarımız ile öğrenci kardeşlerimize sıcak yemek götüreceğiz. Onun dışında evinde yemek yapabilecek sağlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da erzak yardımı yapacağız. Böylelikle kimseyi de tembelleştirmemiş oluruz. Herkes evinde kendi çorbasını kendisi kaynatsın."

"Sosyal devletin sosyal belediyesiyiz"

İnşaat sürecini birkaç aya kadar bitirip, iç tefrişatın kurulumuna geçmeyi planladıklarını kaydeden Başkan Çelik, "Allah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Şehzadeler'imiz, insanlarımız için önemli bir eser. Biz sosyal devletin sosyal belediyesiyiz. Bu noktada ilçemizde açta açıkta kimse kalmasın istiyoruz. Biz bu noktada sorumlu, vebal altındayız. Bu anlayışla sosyal yardım faaliyetlerimizi, yardım ettiğimiz kişileri rencide etmeden, onları paylaşmadan, reklam aracına dönüştürmeden sürdürdük. Ramazan ayında da bir yandan sıcak yemek yardımlarımız devam ediyor. Binlerce koli erzak dağıtımı yapıyoruz. Eşya dağıtımları yapıyoruz. Evi yanan kardeşlerimizin yaralarını sarmak için yanlarında oluyoruz. Her alanda muhtaçların yanında olabilmek, bittim denilen yerde yettim diyebilmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Aşevimiz bundan sonraki süreçte hizmetin kalitesini artırmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi. - MANİSA

Tamamlandığında 3 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak
Tamamlandığında 3 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak
Tamamlandığında 3 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak
Tamamlandığında 3 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak
Tamamlandığında 3 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak
Tamamlandığında 3 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak
Tamamlandığında 3 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak

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Türkiye Diyanet Vakfı, Ömer Faruk Çelik, Bilal Demir, Engelli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tamamlandığında 3 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak - Son Dakika


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