Tanesi 50 kilo geliyor: Dev lahanaların hasadı başladı - Son Dakika
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Tanesi 50 kilo geliyor: Dev lahanaların hasadı başladı

17.10.2022 10:33

Tanesi 50 kilo geliyor: Dev lahanaların hasadı başladıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, coğrafi işaret belgesi başvurusu yapılan dev lahanaların hasadı başladı.

Tanesi 50 kilo geliyor: Dev lahanaların hasadı başladı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, coğrafi işaret belgesi başvurusu yapılan dev lahanaların hasadı başladı. Ağırlığı 50 kiloya kadar çıkabilen lahanalar, lezzeti ve aroması ile ön plana çıkıyor.

Bir kişinin zor taşıdığı ve aroma ile tat yönünden benzerlerinden ayrılan Elbistan lahanasının hasat zamanı geldi. Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasıyla birlikte kendine has aromasını toplayan lahanalar, tarladan kesilip başta Elbistan olmak üzere çevre ilçe ve illerdeki sofralara tat katmaya başladı. Çeyrek asırdan fazla bir süredir ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde lahana yetiştiren Ali Rıza Dağlıoğlu, dev lahanaların tohumunu da kendisinin ürettiğini söyledi.

Tohumundan hasadına kadar harcadığı emeğin karşılığını almaya başladığını ifade eden Dağlıoğlu, Bin bir emekle yetiştirdikleri lahanaların, kesim olgunluğuna eriştiğini belirten Dağlıoğlu, "28 yıldan beri lahana yetiştiriyorum. Bu sene 17 dönüm ektim. 10-20 dönüm arasında her sene ekim yapıyorum. Bu işe gönül verdim de denilebilir. Tohumu, fide ve lahana üretiminin üçünü de kendim yapıyorum. Elbistan'a has yerli tohum üretiyorum. Çok kaliteli bir lahana. Sıcak memlekette böyle ürün yetişmez. Böyle büyüklükte lahana olduğuna inanmayanlar da oluyor. Şuanda verim de çok güzel. 55 kiloyu bulan var. Tarlada ise 20-30 kilogram arasında geliyor" ifadelerini kullandı.

Lahananın bölge halkının sofralarında geniş bir yer tuttuğunu anlatan Dağlıoğlu, "Tanesini 40 liradan satıyorum. Verim de güzel. Lahana bölgemizde sarmalık ve turşuluk olarak kullanılır. Elbistan'a has bir ürün. Genelde ilçe içinde tüketiliyor. Çevre ilçelerde de tercih ediliyor. Hediyelik olarak da il dışına götürenler var" şeklinde konuştu.

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Tanesi 50 kilo geliyor: Dev lahanaların hasadı başladı Tanesi 50 kilo geliyor: Dev lahanaların hasadı başladı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, tat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tanesi 50 kilo geliyor: Dev lahanaların hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tanesi 50 kilo geliyor: Dev lahanaların hasadı başladı - Son Dakika
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