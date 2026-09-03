Tarım Bakanı Yumaklı: TMO, 12,1 milyon ton hububatla rekor kırdı - Son Dakika
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Tarım Bakanı Yumaklı: TMO, 12,1 milyon ton hububatla rekor kırdı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hasat sezonundan bu yana 12,1 milyon ton ürün alarak 170 milyar lira ödeme yaptığını ve böylece yeni bir rekora imza atıldığını açıkladı. Bu alım ve ödeme miktarı, hububat sektöründe bugüne kadar gerçekleşen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bakan Yumaklı: "TMO, hasat sezonunun başından bugüne kadar 12,1 milyon ton ürün aldı, 170 milyar liralık ödeme yaptı. Bu hububat alım miktarı ve ürün ödemesinde yeni bir rekor"

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım Bakanı Yumaklı: TMO, 12,1 milyon ton hububatla rekor kırdı - Son Dakika

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