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Tarım Danışmanlarına 144 Bin Lira Destek - Son Dakika
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Tarım Danışmanlarına 144 Bin Lira Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara, bu yıl bir tarım danışmanı için 144 bin lira destek verileceği duyuruldu. Destekleme ödemesi, belirlenen tarihlerde iki dilim halinde yapılacak ve hizmet sunumu zorunluluğu bulunacak. Ayrıca, deprem bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yeni yetki belgesi başvurularında iş yeri açılış ruhsatı istenmeyecek.

Tarım Danışmanlarına 144 Bin Lira Destek
09.01.2024 - 08:51,  Güncelleme: 08:54
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Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara bu yıl bir tarım danışmanı için 144 bin lira destek verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların sorumlulukları, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Buna göre, tarımsal yayım ve danışmanlık desteklerine (TYDD) başvuran kişi ve kuruluşlara, ilgili yönergede belirlenen işletme sayısının yüzde 80'inin altına düşmemesi ve hizmet sunması koşuluyla bu yıl bir tarım danışmanı için 144 bin lira ödeme yapılacak.

Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan, üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılacak.

Kişi ve kuruluşa her bir tarım danışmanı için yıllık 144 bin liralık destek, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla 11 Mart 2024'ten sonra 72 bin lira ve 11 Kasım 2024'ten sonra 72 bin lira olmak üzere iki dilim halinde Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecek.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, kişi ve kuruluşların yeni yetki belgesi başvurularında belediyelerden alınan iş yeri açılış ruhsatı bu tebliğ süresince istenmeyecek.

Kaynak: AA
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