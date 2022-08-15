Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki indirime vatandaştan ilgi

Kaç liraydı, ne kadar oldu? İşte Tarım Kredi'de indirime giren ürünlerin fiyatları

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Alışveriş yapan vatandaşlardan Murat Çelik , "Alışverişe geldik. Fiyatlar gayet düzgün, makul seviyeye inmiş. Fiyatlardan memnunuz. Daha da düşmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

MARDİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla yapılan indirimin ardından Mardin 'de de Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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