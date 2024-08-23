Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Sona Eriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Sona Eriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl uluslararası boyuta taşınan 'Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması' için başvuruların son tarihi 31 Ağustos olarak belirlendi. Yarışmanın 14. yılında 'Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' temasıyla gerçekleştirileceği açıklandı.

23.08.2024 12:48
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Tarım ve Orman Bakanlığınca toprağın, suyun, tarımın ve ormanın önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla 14'üncüsü düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" için başvurularda sona yaklaşıldı.

Geleneksel hale gelen "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" bu yıl "14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" adıyla düzenleniyor.

"Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen yarışmanın "Tema" kategorisinin bu yılki konusu, "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olarak belirlendi.

Yarışmacılar; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek.

Yarışmanın Seçici Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, savaş muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Işık Sezer, foto muhabiri Ümit Bektaş, kameraman Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, aynı bankanın Kültür Sanat Danışmanı Perihan Yücel ve görsel danışman Serkan Turaç bulunuyor.

Sonuçların 23 Eylül-23 Ekim arasında açıklanacağı yarışmada, 14 daldaki ödüller törenle eser sahiplerine verilecek. Bazı eserlerin yer aldığı sergi de açılacak.

Yarışmayla ilgili şartlara "https://www.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılabilirken başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Sona Eriyor - Son Dakika

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