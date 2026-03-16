Tarım ÜFE Şubatta Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarım ÜFE Şubatta Yükseldi

16.03.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ÜFE, şubatta bir önceki aya göre %0,21, yıllıkta %40,1 artış gösterdi.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,21, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,1 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,21, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 40,1 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,97 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,03, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,54 artış gerçekleşirken balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,42 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 4,26, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,24 artış görülürken çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 5,83 azalış meydana geldi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,06 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 24,52 artış ile turunçgiller oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ÜFE Şubatta Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 11:37:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Tarım ÜFE Şubatta Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.