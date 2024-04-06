Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi

Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Kaymakam Okumuş, 5 yıl süresince ilçe ve köylerine hizmet eden İl Genel Meclis Üyeleri ile Muhtarlara teşekkür ederek plaket takdim etti.