Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir dönem içinde bulunmaktan mutluluk duyduğum, ülkemizin asırlık kurumlarından, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Milli ajansımızın tüm çalışanlarına, gece gündüz demeden gösterdikleri gayretli ve fedakar çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Kaymakam Okumuş, 5 yıl süresince ilçe ve köylerine hizmet eden İl Genel Meclis Üyeleri ile Muhtarlara teşekkür ederek plaket takdim etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Proje, modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilecek.
Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Van'daki otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Van'dan İstanbul, İzmir ve Antalya'ya bilet fiyatları bin 300 lirayken, Ankara'ya biletler ise bin lirayı buluyor. Otogardaki yoğunluğun bayramın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Türkiye genelinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari ve özel araçlarda kış lastiği uygulaması, 1 Nisan günü itibarıyla sona erdi. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2024'te başlamıştı. Sinop'ta oto lastik tamircisi Hasan Üçüncüoğlu, sıcak havalarda kış lastiği ile seyahat etmenin fren mesafesinin uzattığı için riskli olduğunu belirterek, yaz lastikleriyle gitme talebi olduğunu söyledi.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yağlık ayçiçeği üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan 'Bahar çiçeği, yağlık ayçiçeği' projesi kapsamında üreticilere 2 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Üreticilere yönelik tohum desteklemelerinin devam edeceği kaydedildi.
Diyarbakır'da Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar yeni giysilerini terzilere yaptırmak için terzilere akın etmeye başladı. Terziler, yoğunluğu atlatmak için sahura kadar çalışıyor. Terzilerin yoğun mesai harcaması, müşterilerinin beklentilerini karşılamaya çalışmalarını sağlıyor.
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