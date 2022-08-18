Bakan Vahit Kirişçi, tarımsal elektrik bedeli sıfır faizli kredi kapsamına alındığını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Vahit Kirişçi, tarımsal elektrik bedeli sıfır faizli kredi kapsamına alındığını açıkladı

18.08.2022 12:18

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den çiftçiye müjde... Bakan Kirişci, tarımsal elektrik bedelinin tamamının 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçiye müjde niteliğinde bir haber verdi. Bu kapsamda tarımsal elektrik bedeli için faizsiz kredi desteği verilecek.

"10 MİLYON TL'YE KADAR SIFIR FAİZ"

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon TL'ye kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alınmıştır. Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

İşte o paylaşım:

Bakan Kirişci: Tarımsal elektrik bedeli sıfır faizli kredi kapsamına alındı
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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Vahit Kirişçi, tarımsal elektrik bedeli sıfır faizli kredi kapsamına alındığını açıkladı - Son Dakika

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