Tarımsal Girdi Fiyatları Yükseliyor

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının ağustosta yıllık yüzde 33,25; aylık yüzde 1,39 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,15 arttı. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,99, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,75 fiyat artışı gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 30,90, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 48,51 fiyat artışı gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 74,09 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,62 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.