TARSİM Genel Müdürü Engürülü, 15. Sigorta Haftası'nda 2027 vizyonunu paylaşacak

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, 15. Sigorta Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

TARSİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Engürülü, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından bu yıl "Dört Element Tek Güvence" temasıyla 5-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan 15. Sigorta Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, sektör paydaşlarını ortak bir hedef etrafında birleştiren haftanın, bilgi paylaşımına, küresel trendlerin analiz edilmesine ve güçlü işbirliklerinin doğmasına zemin hazırladığını belirtti.

Engürülü, Türkiye'de sigorta bilincini yaygınlaştırmak, risk farkındalığını artırmak ve sigorta çözümlerini geniş kitlelere ulaştırmak adına büyük önem taşıyan Sigorta Haftası'nın 15'incisini kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Haftanın ilk gününde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Engürülü, "Sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek, devlet destekli tarım sigortalarındaki 2026 yılı faaliyetlerimizi değerlendirecek ve 2027 yılı vizyonumuzu paylaşacağız. Tarımsal risklere karşı güvenli yarınlar inşa etmek üzere var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da büyük bir şevkle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.