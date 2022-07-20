Taşköprü sarımsağı 39 TL'lik kilogram fiyatı ile alıcı buldu - Son Dakika
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Taşköprü sarımsağı 39 TL'lik kilogram fiyatı ile alıcı buldu

20.07.2022 11:19

- Taşköprü sarımsağı 39 TL'lik kilogram fiyatı ile alıcı buldu Dünyaca ünlü olan ve bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kurulan sezonun ilk toptan sarımsak pazarında 39 TL'den alıcı buldu.

- Taşköprü sarımsağı 39 TL'lik kilogram fiyatı ile alıcı buldu

KASTAMONU - Dünyaca ünlü olan ve bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kurulan sezonun ilk toptan sarımsak pazarında 39 TL'den alıcı buldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetişen ve kalitesi ile dünyaya adını duyuran Taşköprü sarımsağı, hasat döneminin başlaması ile birlikte satışa sunuldu. İlk kez Taşköprü'de kurulan toptan sarımsak pazarında Taşköprü sarımsağı satışa sunuldu. Taşköprü sarımsağı sezonun ilk pazarında 20 lira ile 39 lira arasında alıcı buldu.

Yıllardır sarımsak üreticiliği yaptığını söyleyen Cengiz Durgut isimli vatandaşlar başkangıç fiyatından memnun olduklarını ifade ederek, "Taşköprü sarımsağımızın bu yılki ilk mahsulü pazara indi. İçerisinde selenyum gibi katkı maddeleri bulunmaktadır. Fiyatlar bugün 20-39 TL arasında satılıyor. Başlangıç olarak güzel"  dedi.

Sarımsak üreticiliği ve tüccarlığı yapan girişimci Mehmet Tomar ise, 2022 yılı Taşköprü sarımsak sezonunun Taşköprümüze ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sene hava şartlarından dolayı sarımsak rekolteleri bir miktar düştü. Bu sebeple fiyatlarımız yüksek başlamıştır. Çiftçilerimiz anca ucu başına getirmektedir. Fiyatlarımız şu anda 20 lira ile en iyi ürünümüz 39 liraya toptan fiyatına satılmıştır. Fiyatların sarımsaklar biraz daha kuruduktan sonra yükselmesini bekliyoruz. Sarımsak sezonun hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taşköprü sarımsağı 39 TL'lik kilogram fiyatı ile alıcı buldu - Son Dakika

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