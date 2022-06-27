Tatilcilerin yeni gözdesi, çadır turizmi - Son Dakika
Üye Girişi

Tatilcilerin yeni gözdesi, çadır turizmi

27.06.2022 10:58

Türkiye'nin önemli çadır kamplarının bulunduğu Muğla'da, tatilciler okulların kapanması ile bu kamplara akın etmeye başladı.

Türkiye'nin önemli çadır kamplarının bulunduğu Muğla'da, tatilciler okulların kapanması ile bu kamplara akın etmeye başladı. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezi ile bitişik Akyaka Orman Kampı da en fazla tercih edilen kamp alanlarından.

Yaz sonuna kadar aynı alanda kamp yapanların yanında, günübirlik küçük çadır ile günlük veya bir haftalık tatil için gelen vatandaşlar çadırda tatil yapmanın hem ekonomik, hem de sağlıklı olduğunu belirttiler. Akyaka orman kampına 18 yaşında gelen ve 58 yaşında olan bir vatandaş, 40 yıldır çadırda tatili tercih ettiğini açıkladı.

Orman ekipleri yangınlara karşı sürekli nöbette

500 çadır kapasiteli Akyaka Orman Kampında tatilciler sürekli Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın riskine karşı uyarılıyor. Orman ekipleri, çadır kamp içinde hem yaya, hem de araçla dolaşarak vatandaşları ateş konusunda dikkatli olmalarını ve yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde mangal yakmamaları konusunda uyarıyor.

"Otele göre daha ekonomik"

Akyaka Orman Kampı'nda doğa ve kuşlar ile iç içe tatil yapmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Serkan Cengiz, "Pandemi hayatımıza girdiğinden beri insanlar kendilerini doğaya atmaya başladılar. Otele göre hem daha ekonomik, hem çocukların doğada kendilerini bu şekilde oyun alanlarının olması, mutlu etmeleri, ağaçlar, kuşlar, hayvanlar. Doğada olmalar bizim için çok güzel. Doğayı zaten seviyoruz. Burada olmak bizim için keyif verici" dedi.

"Pandemi bunalttı"

İzmir'den gelen tatilci, "Biraz daha ekonomik diğer tatil seçeneklerine göre. Ailecek daha pratik ve daha ekonomik oluyor. O nedenle burayı tercih ediyoruz. Yine de insanların kendi tercihine bağlı. Biz bu şekilde tercih ediyoruz. Pandemi süreci herkesi bunalttı. Uzun süren bir süreç oldu. Sonrasında rahatlama ile beraber, ekonomik nedenlerle beraber çadır turizmini daha çok tercih eder olduk. Daha ekonomik, daha uygun geldiği için" dedi.

"40 yıldır buraya geliyorum"

Gülsevin Özel Kadıtaş isimli tatilci 40 yıldır çadır tatilini tercih ettiğini ve Akyaka Orman kampına geldiğini belirterek, "Ben 40 senedir müdavimiyim. Bu seneye kadar da çok memnunduk. Kamp hayatını daha çok tercih ediyorum. Fakat bu sene bir elektrik sorunu var. Tamamen elektrikler kalkmış, çok mağduruz. Koronada da çok tercih edildi. Çok sayıda vatandaşımız geldi Türkiye'den. Ama bu sene çok sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bu röportaj sayesinde o da hallolur. Bu tatilin bir spor olduğunu düşünüyorum ben. Normal hayatta spor halindeyiz. Çok faydalı oluyor bize. İki tencere üç tabakla hayatımız sürüyor. Dolayısı ile hayatın anlamını da burada buluyorum ben. 18 yaşında tanıdım burayı. Şu an 58 yaşındayım. Harika bir yer" dedi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: İstanbul'da yaz tatilinin gözdesi 'Riva Turizm Yatırımları' hizmete açıldı Son dakika haberleri: İstanbul'da yaz tatilinin gözdesi 'Riva Turizm Yatırımları' hizmete açıldı 'Akıllı Şehir Kayseri' uygulaması vatandaşların gözdesi oldu 'Akıllı Şehir Kayseri' uygulaması vatandaşların gözdesi oldu
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tatilcilerin yeni gözdesi, çadır turizmi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Büyükçekmece'de kan donduran olay! Engelli kardeşini başından vuran katilden skandal, "Acı çekiyordu, kurtardım" sözleri
10:45 Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı...
10:20 Kendall Jenner'dan sosyal medyayı sallayan sansürsüz paylaşım! Şezlonga çırılçıplak uzanıp poz verdi
10:13 Özdağ, kendisine "maşa" diyen Soylu'ya yanıt verdi: Sülü, Türkiye'ye en büyük tehdit sen ve zihniyetindir! Biz şeytanla aynı safta durmayız!
10:01 Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
09:49 7 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda poz geldi! Kısa sürede gündem oldu
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 11:10:29. #1.13#
SON DAKİKA: Tatilcilerin yeni gözdesi, çadır turizmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement