Tavuk Kanadı Fiyatları İçin Denetim Çağrısı - Son Dakika
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Tavuk Kanadı Fiyatları İçin Denetim Çağrısı

06.06.2026 13:11
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TÜRKYED Başkanı Çelik, yükselen tavuk kanadı fiyatları için denetim ve şeffaflık talep etti.

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, artan tavuk kanadı fiyatlarına ilişkin, "Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili denetim kurumları fiyat oluşum süreçlerini ayrıntılı şekilde incelemelidir" dedi.

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, son dönemde tavuk kanadı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinde yaşanan olağanüstü fiyat artışlarına ilişkin açıklama yayımladı.

Market raflarında vatandaşın karşı karşıya kaldığı fiyatların izah edilemez bir noktaya geldiğini belirten Çelik, yaklaşık bir buçuk ay önce kilogramı 300 lira seviyelerinde satılan tavuk kanadının bugün 930 liraya kadar yükseldiğine dikkat çekti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte mangal kültürünün canlanmasını elbette anlayabiliriz. Ancak bir ürünün fiyatının kısa süre içerisinde 3 katı artmasını ne üretim maliyetleriyle ne de piyasa gerçekleriyle açıklamak mümkündür. Burada ciddi şekilde sorgulanması gereken bir durum bulunmaktadır" diye konuştu.

Çelik, sektör temsilcilerinin ihracatta yaşanan sıkıntılar döneminde sürekli zarar ettiklerini ve ayakta kalmakta zorlandıklarını dile getirdiklerini hatırlatarak, "İhracat durduğunda 'yandık, bittik' diyenler, piyasa şartları kendi lehlerine döndüğünde tüketicinin cebini düşünmüyor. Vatandaşın alım gücü her geçen gün düşerken bazı firmaların fırsatçı fiyat politikaları uygulaması kabul edilemez. Kazanan birkaç şirket olurken kaybeden milyonlarca tüketici olmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Gıda ürünlerinin lüks değil temel ihtiyaç olduğunun altını çizen Çelik, devletin ilgili kurumlarını göreve çağırdı. Çelik, "Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili denetim kurumları fiyat oluşum süreçlerini ayrıntılı şekilde incelemelidir. Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının hangi aşamada oluştuğu şeffaf biçimde ortaya konulmalıdır. Haksız fiyat artışı, stokçuluk ve rekabeti bozucu uygulamalar varsa gerekli yaptırımlar gecikmeden uygulanmalıdır" şeklinde konuştu.

Çelik açıklamasının sonunda, serbest piyasa ekonomisinin denetimsizlik anlamına gelmediğini belirterek, "Vatandaşın sofrasındaki ekmeği, eti ve sütü korumak devletin olduğu kadar sektör temsilcilerinin de sorumluluğudur. Kimsenin tüketiciyi fırsatçılığın insafına terk etmeye hakkı yoktur. TÜRKYED olarak üreticimizin de tüketicimizin de hakkını savunmaya devam edeceğiz" çağırısında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavuk Kanadı Fiyatları İçin Denetim Çağrısı - Son Dakika

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