Taze incir ihracatında hedef 100 milyon dolar - Son Dakika
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Taze incir ihracatında hedef 100 milyon dolar

25.07.2022 11:59
Taze incir ihracatında hedef 100 milyon dolar

Düşük kalorisiyle diyetlerde de tavsiye edilen vitamin deposu taze incirde hasat başlıyor.

Düşük kalorisiyle diyetlerde de tavsiye edilen vitamin deposu taze incirde hasat başlıyor. Aydın'da yetişen sarılop türü taze incir ve İngiliz kraliyet ailesinin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı olarak tanımlanan siyah incir için ilk kesim ve ihraç tarihleri belli oldu. 2022 yılında taze incir ihracatında ise 100 milyon dolar hedeflendiği belirtildi.

Alternatif tıpta ilaç yerine kullanılan incirin, kalp sağlığının korunmasından kan şekeri yönetimine, sindirimin düzenlenmesinden vücut hücrelerinin yenilenmesine, kan basıncının dengelenmesinden kilo kontrolüne pek çok faydası olan bir meyve olduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, vatandaşları sezonunda inciri taze olarak, sezon sonrasında ise kuru olarak tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

2021 yılında Türkiye'nin taze incir ihracatından 70 milyon dolarlık döviz geliri elde ettiği bilgisini paylaşan Uçak, "Taze incir ihracatımızın 60 milyon dolarlık büyük dilimi Bursa siyah incirinden elde edildi. Sarılop incirinin ihracatı ise;10 milyon dolar oldu. Taze incir ihracatımız 2021 yılında yüzde 17'lik artış gösterdi. 2022 yılında 100 milyon dolar taze incir ihracatı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

En çok Almanlar tercih etti

Türkiye, 2021 yılında 40 ülkeye Bursa Siyahı taze incir ihraç ederken, ilk sırada 27 milyon dolarlık taleple Almanya yer aldı. Hollanda'ya 5,8 milyon dolarlık Bursa Siyahı ihraç edilirken, İngiltere'de 5,1 milyon dolarlık taleple üçüncü sıraya adını yazdırdı.

Sarılop ihracatında Rusya Federasyonu 3,1 milyon dolarla zirvede yer alırken, Almanya'dan 2,3 milyon dolarlık sarılop talebi geldi. Hollanda ise 866 bin dolarlık sarılop ithal ederek üçüncü ülke oldu. Sarılop ihraç ettiğimiz ülke sayısı 39 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, sarılop incir için hasat tarihi 25 Temmuz olarak belirlenirken, sarılop taze incirin ihracatına 26 Temmuz'dan itibaren izin verilecek. Siyah incirde kesim tarihi 27 Temmuz, ihraç tarihi ise 28 Temmuz olarak belirlendi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taze incir ihracatında hedef 100 milyon dolar - Son Dakika

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