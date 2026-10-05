TBV, okul kantinlerinde sağlıklı gıda ve temiz su uyarısında bulundu

Türk Böbrek Vakfı (TBV), çocukların su tüketimi ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin önerilerini paylaştı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ilkokul çağındaki çocukların günlerinin büyük bir kısmını okulda geçirmesi, su tüketimi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasında okul ortamını belirleyici hale getiriyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla okul kantinlerinde Okul Gıdası Logosu uygulaması da resmi olarak başlarken, TBV, pek çok rahatsızlığa davetiye çıkaran yetersiz sıvı alımının önlenmesi noktasında önerilerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBV Başkanı Timur Erk, çocukların ne yediği kadar ne içtiğine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Erk, "Okullarda çocuklarımızın hijyenik, sağlıklı ve temiz içme suyuna kolayca ulaşabilmesi ve gün içinde su içmelerinin teşvik edilmesi gerekiyor. İçilen suyun miktarı kadar temizliği ve güvenilirliği de böbrek sağlığının korunmasında hayati önem taşır." ifadelerini kullandı.

Okul kantinlerinin de çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını destekleyen yerler olması gerektiğinin altını çizen Erk, "Çocukların önünde sağlıklı seçenekler ne kadar fazla olursa, doğru tercihleri yapmaları o kadar kolaylaşır. Çocuklarımıza hem besleyici gıdaları hem de hijyenik koşullarda sunulan temiz suyu ulaştırmak bizim sorumluluğumuzdur. Temiz su, çocuklarımız için en kolay ulaşılabilir içecek olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Yetersiz sıvı alımı, dikkat dağınıklığı ve böbrek taşına yol açabilir"

TBV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Türkmen de çocukların vücudunda su oranının yetişkinlere göre daha yüksek olması nedeniyle sıvı kaybından daha hızlı etkilendiklerini ifade etti.

Yetersiz sıvı alımının çocuklarda dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve idrar yolu enfeksiyonu riskini artırdığını vurgulayan Türkmen, şu önerilerde bulundu:

"Anne ve babalar çocuklarına örnek olmalıdır. Ebeveynlerin gün içinde düzenli su içmesi, çocukların da aynı alışkanlığı kazanmasını kolaylaştırır. Çocuğun çantasında her zaman temiz ve kullanışlı bir su matarası bulunmalıdır. Evde gazlı ve şekerli içeceklerin tüketimini azaltmak da çocuğun suyu temel içecek olarak benimsemesine yardımcı olur.

Ders çalışırken veya oynarken susama hissini fark etmeyen çocuklara düzenli su içmeleri hatırlatılmalıdır. Aileler, okul yönetimi ve öğretmenlerle iletişim kurarak su tüketimini destekleyen adımlar atmalıdır. Çocukların idrar rengi takip edilmelidir. Açık sarı renkli idrar yeterli sıvı alımının, koyu renkli idrar ise yetersiz sıvı tüketiminin göstergesidir. Spor ve hareket sonrasında terlemeyle kaybedilen sıvı da su ile yerine konulmalıdır."

"Okul dönüşü mataranın dolu olması göz ardı edilmemeli"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur Canpolat da okul dönüşünde şu şişesinin dolu olmasının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Canpolat, "Yetersiz su tüketimi ve paketli gıdalar kabızlığa, kabızlık ise idrar yolu enfeksiyonlarına ve mesane rahatsızlıklarına zemin hazırlar. Kantindeki tuzlu gıdalar kan basıncını yükseltirken, şekerli ürünler çocukluk çağı hipertansiyonuna ve böbrek hastalıklarına yol açabilir." uyarısında bulundu.

Gün içinde belirli zamanlar seçerek çocukla birlikte su içme rutini geliştirilmesini, beslenme çantasına ise ev yapımı sandviç, meyve, yoğurt veya evde tatlandırılmış atıştırmalıklar konulmasını öneren Canpolat, ayrıca satın alınan paketli ürünlerin etiketlerindeki ilave şeker ve tuz oranına mutlaka bakılması gerektiğinin altını çizdi.

Canpolat, böbrek hastalığı nedeniyle sıvı veya tuz kısıtlaması önerilen çocuklarda genel tavsiyeler yerine mutlaka hekim planının uygulanması gerektiğini kaydetti.