TCMB, bankaların borç limitlerini bilanço büyüklüklerine göre güncelleyecek

TCMB, bankaların borç limitlerini bilanço büyüklüklerine göre güncelleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB, bankaların borç alabilme limitlerinin bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceğini açıkladı. Bankaların borçlanma imkanları, sistemin bilanço yapısına göre yeniden belirlenecek.
TCMB: "Bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecektir"
Kaynak: AA
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