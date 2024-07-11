TCMB Başkan Yardımcısı Karahan: Çıktı açığı yılın ikinci yarısında negatif bölgeye geçecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TCMB Başkan Yardımcısı Karahan: Çıktı açığı yılın ikinci yarısında negatif bölgeye geçecek

TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, çıktı açığının yılın 2. çeyreğinde halen pozitif alanda seyretmekle birlikte bir düşüş sergilediğini belirterek, 'Yılın ikinci yarısında açığın negatif bölgeye geçeceğini öngörüyoruz.' dedi. Karahan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında 'Para Politikası Aktarım Mekanizması' başlıklı bir sunum yaptı.

11.07.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, çıktı açığının yılın 2. çeyreğinde halen pozitif alanda seyretmekle birlikte bir düşüş sergilediğini belirterek, "Yılın ikinci yarısında açığın negatif bölgeye geçeceğini öngörüyoruz." dedi.

Karahan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında "Para Politikası Aktarım Mekanizması" başlıklı bir sunum yaptı.

Geleceğe yönelik enflasyon beklentilerinin bugünü şekillendirme gücü olduğunu belirten Karahan, "Bu nedenle beklentilere özel bir önem atfediyoruz ve geçtiğimiz haftalarda yayımlamaya başladığımız Sektörel Enflasyon Beklentileri verileriyle, farklı ekonomik aktörlerin beklentilerini kamuoyuyla da paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Karahan, manşet enflasyonunun hanehalkının enflasyon beklentilerinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarakk, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda hanehalkı enflasyon beklentileri halen yüksek seviyelerde olsa da son dönemde burada da bir düşüş dikkat çekiyor. İçine girdiğimiz dezenflasyon sürecinde burada belirgin iyileşme bekliyoruz. Temel tüketim malları ve özellikle dayanıklı mallarda enflasyonda daha hızlı bir zayıflamaya şahit oluyoruz. Bu gelişmede, talepteki yavaşlamanın yanı sıra kurda yaşanan stabilitenin de anlamlı bir rol oynadığını söyleyebiliriz.

Genel itibarıyla, para politikasının gerek talebe gerekse beklentilere ve ayrıca sonraki aşamada fiyatlara yansımasında çeşitli gecikmeli etkiler olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla dezenflasyon süreci, politikamızın meyvelerini kademeli bir şekilde verecektir."

Kaynak: AA

Hatice Karahan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkan Yardımcısı Karahan: Çıktı açığı yılın ikinci yarısında negatif bölgeye geçecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:12:38. #1.11#
SON DAKİKA: TCMB Başkan Yardımcısı Karahan: Çıktı açığı yılın ikinci yarısında negatif bölgeye geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement