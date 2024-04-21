TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü

Ümit Özdağ: Türkiye'nin menfaatlerinin aleyhinde bir gelişme olarak görüyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hükümetin Dünya Bankası ile temaslarını değerlendirerek Türkiye'nin menfaatlerinin aleyhinde bir gelişme olarak gördüklerini belirtti. Özdağ, İzmir Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu ve kitaplarını imzalayıp sohbet etti. Ayrıca, Dünya Bankası ile yapılan anlaşmada sığınmacı istihdamının yüzde 50'ye kadar çıkmasının Türkiye'ye yönelik büyük bir komplo olduğunu ifade etti.