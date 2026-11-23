TCMB Başkanı Karahan, adımların fiyat ve finansal istikrarı hedeflediğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB Başkanı Karahan, izledikleri tüm adımların fiyat istikrarını destekleme ve finansal istikrarı güçlendirme amacı taşıdığını açıkladı. Karahan, bu hedefin hem fiyat hem de finansal istikrarı kapsadığını dile getirdi.
TCMB Başkanı Karahan: "Tüm adımlarımızın amacı, fiyat istikrarını desteklemek ve finansal istikrarı güçlendirmek"
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?