TCMB Başkanı Karahan rezerv ve likiditede çok enstrümanlı yapıyı vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB Başkanı Fatih Karahan, rezerv kompozisyonu ve likiditede çok sayıda enstrümana sahip olduklarını ifade etti. Karahan, bu alanda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini kaydetti.
TCMB Başkanı Fatih Karahan: "Rezerv kompozisyonu ve likidite açısından birçok enstrümana sahibiz. Bu konuda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izliyoruz"
Kaynak: AA
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