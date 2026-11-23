TCMB Başkanı Karahan TL talebi desteklenirse politika faizini kullanabileceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB Başkanı Karahan, TL'ye talebin desteklenmesi gerekirse başta temel araç olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarını kullanabileceklerini söyledi. Açıklama, TL talebinin gerektiğinde bu araçlarla desteklenebileceğine işaret etti.
TCMB Başkanı Karahan: "TL'ye talebin desteklenmesi gerekirse başta temel aracımız olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanabiliriz"
Kaynak: AA
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