TCMB Faiz Politikası Metninde Değişiklik Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Faiz Politikası Metninde Değişiklik Yaptı

TCMB Faiz Politikası Metninde Değişiklik Yaptı

TCMB, enflasyon ifadesinde 'sıkılaştırma' yerine 'araçlar etkili şekilde kullanılacak' dedi.

19.09.2024 18:11
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aylar sonra karar metninde değişiklik yaptı. Bankanın politika faizini altıncı kez sabit tutmasının ardından yapılan açıklamada, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" ifadesi yer aldı. Merkez Bankası önceki karar metinlerinde "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesine yer veriyordu.

TCMB, Haziran 2023'te ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte izlediği faiz politikasını değiştirmiş, yüzde 8,5 olan politika faizini bir yıl içinde yüzde 50'ye çıkarmıştı.

"Sıkılaştırma" yerine "araçlar etkili kullanılacak" ifadesi

Merkez Bankası, aylardır faiz karar metinlerinde yer verdiği ifadelerde değişikliğe gitti.

Bankanın metinlerinde sürekli yer alan 'sıkılaştırma' ifadesi karar metninden çıkarıldı. Merkez Bankası'nın aylardır kullandığı "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" cümlesinin yerini eylül ayında "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" ifadesi yer aldı.

Karar metninde bir önceki ay yer alan "Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır" ifadesinin yerine de "Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir" denilerek, enflasyondaki risk vurgulandı.

FED, 4 yıl sonra ilk defa faizi 50 baz puan indirdiğini dün açıkladı. Böylece faizi 4.75 - 5.00 seviyesine çekti. Merkez Bankası'nın da "sıkı para" politikasını ne zamana kadar devam ettireceği piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Faiz Politikası Metninde Değişiklik Yaptı - Son Dakika

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